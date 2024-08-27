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14:49, 27 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко поддержал арест Дурова властями Франции

Лукашенко прокомментировал арест Дурова словами «поступили правильно»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Арестовав основателя Telegram Павла Дурова, власти Франции поступили правильно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» — поддержал арест российского предпринимателя он.

Лукашенко также напомнил о действиях французских властей во время протестов желтых жилетов в 2018 году. По его словам, тогда президент Франции оправдывал насилие со стороны полицейских наличием в стране демократии, критикуя Лукашенко за «диктатуру».

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минску вносят предложения отвернуться от Москвы к Киеву. По словам Лукашенко, в настоящее время он получает «со всех сторон» предложения, которые неприемлемы для Минска на 99 процентов.

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      Александр Курбатов
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