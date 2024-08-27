Лукашенко поддержал арест Дурова властями Франции

Арестовав основателя Telegram Павла Дурова, власти Франции поступили правильно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».
«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» — поддержал арест российского предпринимателя он.
Лукашенко также напомнил о действиях французских властей во время протестов желтых жилетов в 2018 году. По его словам, тогда президент Франции оправдывал насилие со стороны полицейских наличием в стране демократии, критикуя Лукашенко за «диктатуру».
Ранее президент Белоруссии заявил, что Минску вносят предложения отвернуться от Москвы к Киеву. По словам Лукашенко, в настоящее время он получает «со всех сторон» предложения, которые неприемлемы для Минска на 99 процентов.