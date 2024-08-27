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16:45, 27 августа 2024Культура

Известная американская певица потеряла мать и сестру в один день

Певица Мэрайя Кэри сообщила, что в один день потеряла мать и сестру

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная американская певица Мэрайя Кэри сообщила, что в один день потеряла мать и сестру. Ее слова приводит People.

«Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою мать в минувшие выходные. К сожалению, при трагическом стечении обстоятельств моя сестра рассталась с жизнью в тот же день. Я чувствую себя счастливой, что смогла провести последнюю неделю со своей мамой перед ее кончиной», — сказала артистка.

Она также подчеркнула, что «ценит любовь и поддержку каждого».

Никакие другие подробности, включая причины случившегося, на данный момент неизвестны.

Ранее актриса Кэти Эдвардс сообщила, что в расследовании трагедии с бывшим возлюбленным, звездой сериала «Друзья» Мэттью Перри, произошла ошибка.

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      Варвара Кошечкина
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