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05:01, 27 августа 2024Из жизни

Мужчина с микропенисом рассказал о проблемах в личной жизни

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из США пожаловался на трудности из-за маленького пениса. О своем необычном диагнозе он рассказал The Sun,

36-летний Майкл Филлипс из штата Северная Каролина еще в подростковом возрасте осознал, что у него очень маленький половой член. Его длина составляет менее 2,5 сантиметра, тогда как у большинства мужчин — от девяти до 14,5 сантиметра. Из-за своей особенности мужчина может мочиться только сидя и не способен на половой акт с проникновением. Он поставил крест на своей личной жизни и больше не пытается ходить на свидания.

В этом году Филлипс решил сходить к урологу и узнать, нельзя ли решить эту проблему. Врач сообщил, что его состояние — это патология, известная в медицине как микропенис. Он также объяснил, что хирургическим путем длину можно увеличить лишь на два-три сантиметра. Даже после операции Филлипс останется обладателем микропениса.

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Однако Харрис принял решение находить хорошее даже в плохом. Он рассказал журналистам, что планирует обратиться к представителям Книги рекордов Гиннесса и попытаться получить титул человека с самым маленьким пенисом в мире.

Ранее мужчина, которого считают обладателем самого большого пениса в Великобритании, обвинил порнографов в обмане зрителей. По мнению британца, порноролики всегда снимают под определенными углами и используют специальные фильтры, чтобы пенис в кадре казался больше.

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      Алиса Дмитриева
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