Микрокредитным компаниям предсказали превращение в ломбарды

ЦБ: в России стало в четыре раза меньше микрокредитных организаций

В России стремительно сокращается количество микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Банка России.

По данным регулятора, в начале года в его реестре насчитывалось 1009 МФО. По итогам I квартала этот показатель снизился до 982. Аналитики агентства «Эксперт РА» предсказывают, что за II-III кварталы их станет меньше еще на 50. А к концу года в реестре останется меньше 890.

Уточняется, что рынок покидают в основном не самые технологичные компании. Им сложно выдерживать усиливающееся регуляторное давление, а также конкурировать с крупными МФО.

По данным Банка России, количество действующих микрофинансовых организаций снизилось за десять лет больше чем в четыре раза. Если в 2014 году насчитывалось 4200 таких компаний, то в конце 2023 года уже только 1009.

Комментируя эту ситуацию, эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто заметил, что кредитование без залога или без положительной кредитной истории стало очень рискованным занятием. Как следствие, МФО начали сворачивать их деятельность. Солабуто полагает, что им предстоит либо стать ломбардами, либо попробовать обзавестись банковской лицензией.

Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года средний размер микрозаймов, которые россияне хотели получить в МФО, увеличился на 55 процентов, если сравнивать с тем же периодом 2023 года, и достиг 30,8 тысячи рублей.