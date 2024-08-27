Минобороны заявило об обнаружении тайника ВСУ с готовым к применению химоружием

МО: в тайнике ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе нитрата таллия

Российские военнослужащие нашли в одном из тайников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовленные к применению вещества, которые содержат смесь на основе нитрата таллия, а также тактические смести. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

«Напомню, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях», — уточнил Кириллов.

По его данным, тайник с готовыми к применению веществами нашли в августе в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ. Также удалось обнаружить тактические смеси веществ раздражающего действия, добавил он.

Ранее Кириллов допустил наличие грязной бомбы у Украины. Он напомнил, что ВСУ уже применяли на поле боя отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах, так как промышленность других стран на это не рассчитана.