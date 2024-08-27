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07:16, 27 августа 2024Ценности

Молодая возлюбленная Венсана Касселя показала совместные откровенные фото

Фото: @narahbaptista

Молодая возлюбленная французского актера Венсана Касселя, австралийская модель Нара Баптиста показала совместные откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 27-летняя манекенщица предстала в ванной с обнаженной грудью и в прозрачных колготках. В свою очередь, 57-летний артист стоял сзади и обнимал девушку.

Также модель снялась в бикини на пляже, лежа на полуобнаженном избраннике. Кроме того, она позировала на кухне в оголяющих ягодицы микрошортах и топе рядом с Касселем, надевшим только шорты.

В июле бывшая жена актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки позагорала топлес в Италии и показала фото фанатам.

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      Карина Черных
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