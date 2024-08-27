Мошенница рассказала о перевоплощении в адвоката для побега из тюрьмы

Мошенница из США вспомнила о перевоплощении в адвоката для побега из тюрьмы

Мошенница Таня Смит рассказала о перевоплощении в адвоката для побега из тюрьмы в Западной Вирджинии, США. Ее историю публикует The Guardian.

Смит начала обманом получать банковские деньги еще в подростковом возрасте. Тогда она преследовала, как ей казалось, благие цели — пыталась помочь бедным людям. Она рассказала, как однажды отправила бабушке пять тысяч долларов (456,4 тысячи рублей), чтобы поддержать ее, но та приняла это за ошибку банка и не прикоснулась к деньгам.

Постепенно Смит ушла от первоначальной цели, научилась взламывать компьютеры и стала переводить деньги на счета, которые открывала под фальшивыми именами. Вскоре мошенническая схема разрослась, и один из подельников ее подставил. В 1986 году ее приговорили к тюремному заключению сроком на 13 лет. Через два года Смит решила сбежать.

По словам женщины, тогда она с помощью сообщника притворилась адвокатом и спокойно покинула здание тюрьмы, помахав у ворот надзирателю. «Он прищурился, как будто увидел кого-то знакомого… Я улыбнулась и снова помахала рукой. В горле у меня образовался тяжелый комок … В любой момент кто-нибудь мог заметить, что я пропала, и забить тревогу», — рассказала Смит.

Женщину снова схватили лишь через восемь месяцев после побега. Она сидела в тюрьме до 27 мая 1999 года. Выйдя на свободу, Смит решила не возвращаться к мошенничеству и стала вести обыкновенную жизнь, через некоторое время она родила третьего ребенка. Именно младшая дочь, повзрослев, и убедила мать написать книгу о ее преступном прошлом.

Ранее сообщалось, что в Кении 13 подозреваемых, в том числе подозреваемый в серийных убийствах по прозвищу Вампир, сбежали на свободу с помощью надзирателя. Предполагается, что мужчина расправился с 42 женщинами и сбросил их в карьер.

