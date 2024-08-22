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10:16, 22 августа 2024Из жизни

Подозреваемый в расправе над 42 людьми преступник по прозвищу Вампир сбежал

В Кении подозреваемый в убийстве и расчленении 42 женщин сбежал из-под стражи

Фото: Andrew Kasuku / AP

В Кении 13 подозреваемых, в том числе подозреваемый в серийных убийствах по прозвищу Вампир, сбежали на свободу с помощью надзирателя. Об этом пишет The Guardian.

33-летний Коллинз Кхалуша был арестован в июле по подозрению в расправе над 42 женщинами. Из-за жестокости преступления глава Управления уголовными расследованиями назвал мужчину вампиром и психопатом. В ходе расследования Кхалуша признался, что расчленял женщин и сбрасывал их тела в карьер Найроби, однако его адвокат заявил, что это признание было сделано под пытками. Кхалушу задержали еще на 30 дней для выяснения всех деталей, после чего он сбежал.

Пропажу людей из-под стражи обнаружили около пяти утра, когда им принесли завтрак. Считается, что сбежавшие сделали дыру в проволочном заборе, пробрались сквозь нее, а затем перелезли через стену, огораживающую периметр.

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Исполняющий обязанности генерального инспектора полиции Гилберт Масенджели рассказал, что восемь офицеров, дежуривших во время побега, уже арестованы. Предварительное расследование показало, что кто-то из них мог помочь подозреваемым выбраться на свободу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Бразилии двое опасных бандитов переоделись в женщин и попытались сбежать из тюрьмы. Несмотря на маскировку, охранники опознали преступников и возвратили их в камеры.

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      Юлия Юткина
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