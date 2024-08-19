Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:55, 19 августа 2024Из жизни

Опасные преступники попытались сбежать из тюрьмы в платьях и париках

В Бразилии двое бандитов в платьях и париках попытались сбежать из тюрьмы

Фото: Felix Kästle / dpa / Globallookpress.com

В Бразилии двое опасных бандитов переоделись в женщин и попытались сбежать из тюрьмы. Об этом сообщает издание G1.

Инцидент произошел в тюрьме муниципалитета Итайтинга, штат Сеара, 11 августа. Франсиско Атила да Силва и Карлос Антониу да Силва Оливейра воспользовались тем, что в тюрьме был день посещений и внутри находилось множество родственников заключенных.

Преступники переоделись в женские платья, надели парики и в этом виде попытались покинуть территорию пенитенциарного учреждения вместе с другими гражданскими. Несмотря на маскировку, Силву и Оливейру опознали охранники и возвратили в камеры. За попытку побега им будет назначено дополнительное наказание.

Материалы по теме:
«Надеялись, его повесят» Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
«Надеялись, его повесят»Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
13 ноября 2021
«Пленница любви» Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
«Пленница любви»Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
2 марта 2023

Известно, что оба мужчины отбывают сроки за множество преступлений, среди которых участие в преступной группировке, оборот наркотиков, грабежи и другие.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле заключенный сбежал из тюрьмы, переодевшись женщиной. 25-летний Мануэль Лоренсо Авила Альварадо сумел сбежать из исправительного учреждения в городе Токуйито, штат Карабобо.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Должны ждать их на родине». В России хотят запретить мигрантам перевозить с собой семьи

      Появилось видео с самым редким оленем в России

      60-летняя Лолита вышла на публику в облегающем наряде

      Вероятность рецессии в США в ближайший год оценили

      Росгвардейцы уничтожили схрон ВСУ с противопехотными минами в Харьковской области

      Туристы искупались в канале напротив кладбища в Европе и прослыли в сети отвратительными

      В Белоруссии сообщили о скорых переговорах с премьером Госсовета КНР

      Половина населения Земли столкнулась с загрязнением питьевой воды

      Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

      На Восточном завершились испытания техкомплекса «Ангары»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше