Опасные преступники попытались сбежать из тюрьмы в платьях и париках

В Бразилии двое бандитов в платьях и париках попытались сбежать из тюрьмы

В Бразилии двое опасных бандитов переоделись в женщин и попытались сбежать из тюрьмы. Об этом сообщает издание G1.

Инцидент произошел в тюрьме муниципалитета Итайтинга, штат Сеара, 11 августа. Франсиско Атила да Силва и Карлос Антониу да Силва Оливейра воспользовались тем, что в тюрьме был день посещений и внутри находилось множество родственников заключенных.

Преступники переоделись в женские платья, надели парики и в этом виде попытались покинуть территорию пенитенциарного учреждения вместе с другими гражданскими. Несмотря на маскировку, Силву и Оливейру опознали охранники и возвратили в камеры. За попытку побега им будет назначено дополнительное наказание.

Известно, что оба мужчины отбывают сроки за множество преступлений, среди которых участие в преступной группировке, оборот наркотиков, грабежи и другие.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле заключенный сбежал из тюрьмы, переодевшись женщиной. 25-летний Мануэль Лоренсо Авила Альварадо сумел сбежать из исправительного учреждения в городе Токуйито, штат Карабобо.

