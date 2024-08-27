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15:12, 27 августа 2024Экономика

Москвич сделал незаконный ремонт и разозлил соседей

Москвичу пришлось вернуть ванную комнату в прежний вид после незаконного ремонта

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Житель юго-востока Москвы сделал незаконный ремонт и разозлил соседей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Москвич сделал ремонт у себя в ванной и поставил унитаз во главу угла. Об этом узнали власти и заставили все переделать.

Инцидент произошел в районе Текстильщики: житель одной из квартир многоэтажного дома совместил санузел и ванную, переставил унитаз, снес несущие стены и изменил конструкцию пола. Через некоторое время о переделках узнал его сосед сверху, который написал жалобу в Мосжилинспекцию. Ее специалисты, в свою очередь, пытались проникнуть в квартиру, однако по причине того, что никто не пускал их внутрь, дело дошло до суда — тот постановил, что россиянин обязан пустить проверку к себе домой. В результате специалисты заключили, что самовольный ремонт угрожает безопасности других жильцов, и поэтому нарушитель должен вернуть ванной комнате прежний вид.

Ранее в августе стало известно, что москвич сделал террасу на крыше и вызвал гнев соседей.

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      Полина Кислицына
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