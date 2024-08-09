Москвич сделал террасу на крыше и разозлил соседей

Владелец квартиры в центре Москвы сделал террасу на крыше и разозлил соседей

Владелец квартиры в Москве сделал террасу на крыше дома и разозлил соседей. На незаконную перепланировку жильцы дома пожаловались в Мосжилинспекцию, говорится в сообщении пресс-службы инспекции.

Дом, где произошел инцидент, расположен в центре столицы на Садово-Кудринской улице. По словам заявителя, владелец одной из квартир обустроил на крыше, в месте, где раньше находился небольшой балкон, террасу длиной более 10 метров и шириной 3,5 метра. Помимо этого, он установил новую дверь, которая препятствует доступу к лестнице запасного выхода.

Специалисты Мосжилинспекции установили, что москвич захватил общедомовое имущество. Они привлекли управляющую компанию и ее руководителя к административной ответственности и потребовали снести самострой.

В конце июля стало известно, что житель Протвина устроил в квартире свалку и вызвал гнев соседей.