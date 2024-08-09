Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 9 августа 2024Экономика

Москвич сделал террасу на крыше и разозлил соседей

Владелец квартиры в центре Москвы сделал террасу на крыше и разозлил соседей

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Владелец квартиры в Москве сделал террасу на крыше дома и разозлил соседей. На незаконную перепланировку жильцы дома пожаловались в Мосжилинспекцию, говорится в сообщении пресс-службы инспекции.

Дом, где произошел инцидент, расположен в центре столицы на Садово-Кудринской улице. По словам заявителя, владелец одной из квартир обустроил на крыше, в месте, где раньше находился небольшой балкон, террасу длиной более 10 метров и шириной 3,5 метра. Помимо этого, он установил новую дверь, которая препятствует доступу к лестнице запасного выхода.

Специалисты Мосжилинспекции установили, что москвич захватил общедомовое имущество. Они привлекли управляющую компанию и ее руководителя к административной ответственности и потребовали снести самострой.

В конце июля стало известно, что житель Протвина устроил в квартире свалку и вызвал гнев соседей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      В Минобороны России назвали взятые под контроль в зоне СВО населенные пункты за неделю

      Прогноз сбора зерна в России заметно понизили

      Любящего спать пса назвали скучным и вернули в приют

      Машков порассуждал о судьбе уехавших из России артистов

      В США заявили об отсутствии плана по конфликту на Украине

      Россия объявила в розыск мэра украинского города

      В США предупредили Украину о необходимости доказать целесообразность продолжения помощи

      Россиянам раскрыли сроки оформления шенгена в разные страны

      В сети восхитились внешностью 69-летнего Кевина Костнера на фото с отдыха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше