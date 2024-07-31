Россиянин устроил в квартире свалку и разозлил соседей

Житель Протвино устроил в квартире свалку и разозлил соседей

Житель Протвино устроил в квартире свалку и разозлил соседей. Мужчина на протяжении года заваливает жилье найденными на помойке вещами, сообщает издание Regions.

По словам других жильцов, квартира россиянина полностью заставлена различными предметами. Чтобы передвигаться по помещениям, приходится наступать прямо на вещи. Хлам накапливается и на застекленном балконе — соседи переживают, что из-за сильной жары может произойти пожар. Кроме того, вместе с мусором в доме появились тараканы.

Недовольные жильцы пытались поговорить с хозяином квартиры, однако он отказался избавляться от вещей. Мужчина хочет в будущем открыть секонд-хенд.

Ранее жительница Новосибирска захламила квартиру и чуть не лишилась детей. Ситуацией заинтересовались органы опеки.