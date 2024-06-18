Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:47, 18 июня 2024Экономика

Россиянка превратила квартиру в свалку и едва не лишилась детей

«КП»: жительница Новосибирска превратила жилье в свалку

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallookpress.com

Жительница Новосибирска вместе с двумя детьми проживает в заваленной отходами квартире. Жалобы соседей женщина игнорирует, пишет «Комсомольская правда».

Ситуация продолжается уже шесть лет. Квартира впервые привлекла внимание жильцов, когда старшая дочь собственницы стала выкидывать из окна вещи. По адресу прибыли сотрудники опеки. Зайдя к семье домой, они обнаружили груды хлама высотой до потолка, из-под которых выполз ребенок. После этой встречи из квартиры вывезли два самосвала мусора. Детей на время забрали от матери, но вскоре вернули.

Мать, однако, не изменила привычек, и через четыре года опека вновь приняла строгие меры. Квартиру в очередной раз освободили от мусора. Горожанку грозились лишить материнских прав, но детей снова вернули. В этом году вдобавок к горам мусора женщина завела четыре кошки и собаку. В антисанитарных условиях расплодились клопы и тараканы. По просьбам жильцов в квартиру снова наведались органы опеки. «Мне сказали, что девочку положили на обследование, а мальчика забрал дедушка в деревню. Саму мать пытались ограничить в правах раньше, суд отказал. Сейчас ей дали шанс навести порядок», — поделилась с газетой сестра хозяйки жилплощади.

Материалы по теме:
«На нас управу не найдете! Мы отдельное государство!» Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
«На нас управу не найдете! Мы отдельное государство!»Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
11 января 2020
«Развод стал нормальным этапом жизни» Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
«Развод стал нормальным этапом жизни»Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
12 октября 2020

Ранее сообщалось, что жителя Костомукши привести в порядок захламленную квартиру принудил суд. Помимо этого, мужчину обязали провести в доме дезинсекцию. Аналогичная ситуация произошла в Омске. При обследовании квартиры оказалось, что в ней отсутствовали двери, а также раковины на кухне и в ванной. Во Владимирской области страсть квартиранта к накопительству привела к изъятию имущества. Лабораторные исследования проб воздуха в подъезде показали десятикратное превышение допустимой концентрации аммиака. Кроме того, мужчина задолжал около 130 тысяч рублей за коммуналку.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с нечистоплотными соседями. Защитить свои права можно, обратившись в полицию, санэпидемстанцию, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и МЧС.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Россиянке вернут полсотни кошек несмотря на жалобы соседей

      В Белом доме отреагировали на визит Путина в Северную Корею

      Найден дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО

      Брифинг Белого дома прервали из-за журналистки

      Фигурантам дела о вспышке ботулизма предъявили обвинение

      Москвичам станет доступен яхтшеринг

      Секс-символ MMA показала фото в обнажающем грудь купальнике

      В Британии предрекли Украине тяжелые уступки

      Столтенберг поставил Китаю ультиматум

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше