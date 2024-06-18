Россиянка превратила квартиру в свалку и едва не лишилась детей

«КП»: жительница Новосибирска превратила жилье в свалку

Жительница Новосибирска вместе с двумя детьми проживает в заваленной отходами квартире. Жалобы соседей женщина игнорирует, пишет «Комсомольская правда».

Ситуация продолжается уже шесть лет. Квартира впервые привлекла внимание жильцов, когда старшая дочь собственницы стала выкидывать из окна вещи. По адресу прибыли сотрудники опеки. Зайдя к семье домой, они обнаружили груды хлама высотой до потолка, из-под которых выполз ребенок. После этой встречи из квартиры вывезли два самосвала мусора. Детей на время забрали от матери, но вскоре вернули.

Мать, однако, не изменила привычек, и через четыре года опека вновь приняла строгие меры. Квартиру в очередной раз освободили от мусора. Горожанку грозились лишить материнских прав, но детей снова вернули. В этом году вдобавок к горам мусора женщина завела четыре кошки и собаку. В антисанитарных условиях расплодились клопы и тараканы. По просьбам жильцов в квартиру снова наведались органы опеки. «Мне сказали, что девочку положили на обследование, а мальчика забрал дедушка в деревню. Саму мать пытались ограничить в правах раньше, суд отказал. Сейчас ей дали шанс навести порядок», — поделилась с газетой сестра хозяйки жилплощади.

Ранее сообщалось, что жителя Костомукши привести в порядок захламленную квартиру принудил суд. Помимо этого, мужчину обязали провести в доме дезинсекцию. Аналогичная ситуация произошла в Омске. При обследовании квартиры оказалось, что в ней отсутствовали двери, а также раковины на кухне и в ванной. Во Владимирской области страсть квартиранта к накопительству привела к изъятию имущества. Лабораторные исследования проб воздуха в подъезде показали десятикратное превышение допустимой концентрации аммиака. Кроме того, мужчина задолжал около 130 тысяч рублей за коммуналку.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с нечистоплотными соседями. Защитить свои права можно, обратившись в полицию, санэпидемстанцию, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и МЧС.