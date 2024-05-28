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15:53, 28 мая 2024Экономика

Россиянина заставили через суд вынести мусор

Жителя Карелии заставили через суд вынести мусор из захламленной квартиры

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Карелии собственника квартиры лишь через суд смогли заставить вынести мусор. Мужчина захламил жилплощадь и развел тараканов, пишет Объединенная пресс-служба судов республики.

Конфликт произошел в Костомукше на улице Парковой. Местный житель складировал отходы у себя в квартире, отчего в доме расплодились паразиты. Отчаявшись, один из соседей обратился в Госкомитет по жилищному надзору. Проверка подтвердила, что жилье содержится в антисанитарных условиях, в связи с чем ведомство направило иск в суд. Ответчик на заседание не явился, и суд заочно обязал его провести уборку и дезинсекцию. На исполнение обязательств ему дали один месяц.

Аналогичная ситуация произошла в Омске. При обследовании квартиры оказалось, что в ней отсутствовали двери, а также раковины на кухне и в ванной. Во Владимирской области страсть квартиранта к накопительству привела к изъятию имущества. Лабораторные исследования проб воздуха в подъезде показали десятикратное превышение допустимой концентрации аммиака. Кроме того, мужчина задолжал около 130 тысяч рублей за коммуналку.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с нечистоплотными соседями. Защитить свои права можно, обратившись в полицию, санэпидемстанцию, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и МЧС.

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