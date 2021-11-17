Россиянам раскрыли способы борьбы с нечистоплотными соседями

«Российская газета» раскрыла россиянам способы борьбы с соседями, складирующими мусор. Хотя такие жители домов создают условия антисанитарии и нарушают права окружающих, прямых правовых механизмов влияния на них практически нет. Чтобы постараться защитить свои права, нужно обратиться сразу в несколько служб — полицию, санэпидемстанцию, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и МЧС.

«Проблема соседства в многоквартирных домах с людьми, страдающими синдромом Плюшкина (помещика из произведения Николая Гоголя "Мертвые души" — прим. "Ленты. ру"), актуальна не только в России, но и в мире. Прежде всего, следует отметить, что действующее законодательство не запрещает гражданам хранить вещи, не ограниченные и не изъятые из оборота на занимаемой ими жилплощади. Однако реализация данного права не должна нарушать прав иных собственников многоквартирного дома», — подчеркнул президент Международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев.

Однако написанные в полицию и санэпидемстанцию заявления откроют путь к дальнейшему судебному разбирательству. Вместе с тем участковый сможет попасть в квартиру нечистоплотного соседа только в случае, если он позволит это сделать. Если полицейскому удастся войти, то он составит протокол и задокументирует ситуацию, утверждает адвокат Михаил Герголенко. Перед началом судебного процесса юрист также советует обратиться к эксперту, чтобы зафиксировать антисанитарию и наличие насекомых.

Люди с синдромом Плюшкина накапливают в квартире такое количество вещей, что в итоге даже не могут провести легкую влажную уборку. В его жилье начинают разлагаться отходы, и антисанитария со временем «добирается» до других жителей подъезда. Поэтому пострадавшие соседи могут обратиться в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и МЧС. Протоколы и официальные ответы сотрудников этих служб также можно будет использовать при судебном разбирательстве. После всех перечисленных шагов следует обращаться в суд и требовать устранения нарушений.

«Если соседи такого Плюшкина понесли убытки (например, потратились на травлю тараканов, борьбу с неприятными запахами и так далее) и испытали нравственные страдания, они могут обратиться к нерадивому соседу с иском в суд о взыскании понесенных убытков (в порядке статьи 15 Гражданского кодекса) и компенсации морального вреда (в порядке статьи 151 Гражданского кодекса). При этом истцам следует заранее формировать доказательную базу (сохранять чеки, подтверждающие затраты на дезинфекцию своих помещений, травлю тараканов, покупку лекарств, обращение к врачам)», — рассказал Александр Почуев.

Однако иногда люди, складирующие мусор в квартирах, психически нездоровы и нуждаются в медицинской помощи. Например, такое поведение может быть признаком деменции. Если медорганизация поставит нечистоплотному жителю дома диагноз, добиться правосудия будет практически невозможно. В таком случае пострадавшие могут лишь обратиться в управляющую компанию дома с просьбой провести дезинфекцию подъезда.

Прецедент успешной борьбы соседей с таким жителем дома в России был зафиксирован в 2019 году. В Омске суд обязал собственника квартиры убраться в помещении после жалобы соседей — там нашли горы мусора. Сначала такое поручение нерадивому жителю дала администрация района, но это требование не было исполнено, после чего власти обратились в суд. Судья приказал мужчине привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние, а именно: убрать мусор, произвести дезинсекцию и дератизацию квартиры, а также ремонт.

