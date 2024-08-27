Москвич вонзил нож в сердце супруги и попал в СИЗО

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося зарезать из ревности жену

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал Данилу Колнаруткиса за покушение на супругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 25 октября.

24 августа обвиняемый в парке около Дмитровского шоссе из ревности вонзил нож в сердце жены, уточнили «Ленте.ру» с столичном управлении Следственного комитета России (СКР). Очевидцы вызвали скорую помощь.

Против нападавшего возбуждено дело по части 3, статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее в Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, скрывшегося после нападения с ножом на соседей по лестничной площадке.