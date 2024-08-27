Скрывшийся после нападения с ножом на соседей россиянин задержан

СК задержал жителя Красноярска за убийство соседа и покушение на его жену

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, скрывшегося после нападения с ножом на соседей по лестничной площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следователи намерены в ближайшее время предъявить мужчине обвинение в совершении преступления и решить вопрос с избранием ему меры пресечения.

По данным следствия, утром 26 августа жильцы дома по улице Щорса нашли в подъезде супругов в луже крови. К приезду бригады скорой помощи мужчина не подавала признаков жизни, а женщину госпитализировали с ножевыми ранениями. Установлено, что на них напал сосед по лестничной площадке в ходе конфликта на бытовой почве. Он нанес супругам несколько ударов ножом и скрылся.

21 августа сообщалось о задержании мужчины, устроившего поножовщину в кубанской гостинице. Он ранил пятерых человек.