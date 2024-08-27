Москвичам назвали самый теплый день месяца

Синоптик Вильфанд: 27 августа в Москве стало самым теплым днем месяца

Вторник, 27 августа, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

На реперной станции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха в 29,2 градуса Цельсия. «Может быть, еще температура повысится, но уже самый-самый теплый день месяца», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в центре столицы температура воздуха достигает 30,3 градуса Цельсия. Помимо этого, есть локации, где жара превысила отметку в 30 градусов. При этом со среды, 28 августа, в Москву придет более прохладная погода.

Ранее звание самого жаркого дня месяца предрекли понедельнику, 26 августа. Таким прогнозом поделился ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Жаркой погоде в столичном регионе, как уточняется, поспособствовал антициклон — благодаря ему день выдастся малооблачным и сухим.