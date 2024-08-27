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17:33, 27 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали рекордно жаркое 1 сентября

Гидрометцентр: 1 сентября в Москве будет самым жарким за 145 лет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Воскресенье, 1 сентября, в Москве будет рекордно жарким. Температура воздуха в этот день достигнет максимума за 145 лет, рассказали в Гидрометцентре, передает KP.RU.

Во вторник и среду, 27 и 28 августа, в столичном регионе тоже будет жара — воздух прогреется до плюс 30 градусов Цельсия. При этом в среду в некоторых районах возможны кратковременные дожди, предупредили синоптики.

С четверга по субботу в Москве и области снова будет солнечно и сухо. Столбики термометров будут показывать плюс 28-29 градусов Цельсия. В первый день осени жара усилится до плюс 31 градуса — впервые за 145 лет наблюдений. Прошлый температурный рекорд для 1 сентября был установлен в 1938 году — тогда воздух прогрелся до плюс 30,8 градуса Цельсия.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предсказал, что сентябрь в Москве и области не будет жарким. С 3 сентября температура начнет понижаться и примерно до 7-го числа продержится в значениях плюс 15-20 градусов, преимущественно с кратковременными дождями.

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      Нина Ташевская
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