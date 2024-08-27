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17:11, 27 августа 2024Из жизни

Мужчина нашел похожего на крекер паука

Фото: OrelImages / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина нашел дома паука, похожего на крекер. Своей находкой он поделился на платформе Reddit.

Пользователь с ником MothersMiIk выложил фото паука в разделе r/DamnThatsInteresting и отметил, что его можно легко спутать со печеньем из-за формы его тела и расцветки. Членистоногое светлого песочного цвета сверху действительно напоминает крошечный круглый крекер с дырочками. Лапки и голова паука почти неразличимы для глаза на деревянной столешнице.

Комментаторы охотно согласились со сравнением автора поста. Многие из них отметили, что, попади паук в пачку крекеров, его можно было бы легко съесть, не заметив разницы.

Как выяснили комментаторы, на фото оказался вид Araneus gemmoides, также известный как паук-драгоценный камень и паук с кошачьим лицом. Этот паук часто встречается в США и Канаде. Они считаются безвредными и обладают малотоксичным ядом. Такие пауки-ткачи — полезные естественные хищники, которые охотятся на насекомых. Они бывают разного цвета, но их легко идентифицировать по двум роговидным наростам на относительно большом брюшке. Их окраска меняется от лета к зиме.

«Они варьируются от светло-коричневого до более темного карамельно-коричневого цвета. Кошачьи пауки, честно говоря, лучшие друзья садоводов, или, по крайней мере, должны ими быть. Если вы столкнетесь с этими пауками в саду, они, скорее всего, будут прятаться где-то в безопасности, на высоте около полуметра над землей», — написал один из комментаторов.

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Ранее сообщалось, что жительница Новой Москвы купила клубнику на ярмарке и нашла в ней черную вдову. Женщина пересадила самку ядовитого паука в отдельный контейнер, где она вскоре отложила яйца, из которых вылупились паучата.

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      Антонина Черташ
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