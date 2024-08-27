На Мальдивах заявили о попытке госпереворота в стране

Президент Муиззу: на Мальдивах произошла попытка госпереворота

На Мальдивах произошла попытка государственного переворота из-за решения Bank of Maldives прекратить зарубежные транзакции с помощью дебетовых карт, привязанных к счетам в валюте страны, мальдивской руфии. Об этом заявил президент республики Мохамед Муиззу, передает Edition.

«Это несомненно было попыткой госпереворота. Я изначально выступал против такого решения банка», — заявил глава государства.

Авторы материала пояснили, что банк вопреки совету Муиззу прекратил зарубежные операции с дебетовыми картами и разрешил гражданам максимальную ежемесячную сумму расходов по кредитной карте в размере 100 долларов для онлайн-транзакций. Эти действия вызвали возмущение населения, а в соцсетях через бот-аккаунты начали появляться призывы к протестам.

24 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что в республике больше никогда не произойдет насильственная смена власти. Он добавил, что в страну вливаются миллиарды евро, на которые содержат оппозиционные некоммерческие организации и средства массовой информации.