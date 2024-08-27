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12:00, 27 августа 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Белоруссию в провокациях на границе

Погранслужба Украины: Белоруссия по указанию Москвы провоцирует Киев

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белоруссия в очередной раз пытается провокациями создать напряженность на границе с Украиной, выполняя указания Москвы. В этом обвинил Минск представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает его слова РБК-Украина.

По его словам, Белоруссия намеренно создает ситуацию, в которой Украина вынуждена держать значительные силы на границе с ней, вместо того, чтобы использовать их на более важных фронтах. Это попытка оттянуть ресурсы украинской армии, хотя Силы обороны Украины полностью контролируют всю протяженность государственной границы с республикой, составляющую 1000 километров.

«Я не исключаю, что Беларусь под видом учений или под давлением России концентрирует определенное количество своих подразделений вглубь на значительном расстоянии от границы. В том числе подыгрывая информационно, делая видеосюжеты, в которых они делают вид, что усилили именно это направление», — заявил Демченко.

Несмотря на то что перемещение техники или личного состава белорусской армии вблизи границы в регионе не наблюдается, спикер отметил необходимость пристального внимания к ситуации, которая остается потенциально угрожающей. Он подчеркнул важность возведения инженерных сооружений и укреплений в пограничной зоне.

Ранее в Белоруссии заявили, что призыв Киева к Минску отодвинуть войска от белорусско-украинской границы является игрой для Запада или внутреннего потребления. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отметил, что белорусская сторона не получала от Киева официальных обращений с такой просьбой.

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      Илья Таксюр
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