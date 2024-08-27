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18:50, 27 августа 2024Бывший СССР

На Украине оценили атаку ВСУ на Курскую область словами «не играет никакой роли»

Экс-полковник СБУ Стариков: атака ВСУ на Курскую область ничего не меняет

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область ничего не меняет, а итог конфликта зависит от боев в Донбассе. Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ), его слова приводит РИА Новости.

«Покровское направление намного важнее — это стратегическое направление, а Курское — это тактическое направление. Вот и все (...) Итог войны будет определяться на восточном фронте», — сказал он.

По словам Старикова, атака украинской армии на Курскую область «не играет никакой роли» и не меняет траекторию боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают трудности на фронте в Донбассе. По его словам, данное направление остается самым сложным для Киева.

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      Александр Курбатов
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