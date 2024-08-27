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17:43, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский признал непростой ситуацию в Донбассе

Зеленский признал непростой для ВСУ ситуацию на Донбассе

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы страны (ВСУ) сталкиваются с непростой ситуацией на фронте на территории Донбасса. Его слова приводит ТАСС.

«Это непросто, и (...) это самое сложное», — заявил Зеленский на пресс-конференции «Украина 2024. Независимость», говоря о том, что перед украинской армией стоит задача «стабилизировать ситуацию» в Донбассе.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ планировали отвлечь Вооруженные силы России от фронта в Донецкой народной республике нападением на Курскую область. Генерал подчеркнул, что украинское командование рассчитывало оттянуть российские войска с покровского и кураховского направлений в ДНР.

В то же время военный эксперт Михаил Онуфриенко сообщил, что наступление ВС России на покровском направлении ускорилось. По его словам, бои проходят в селе Николаевка, которое находится около Димитрова (украинское название — Мирноград).

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      Валентин Карант
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