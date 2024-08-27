Сырский рассказал о замысле операции в Курской области

Сырский: ВСУ планировали отвлечь ВС России нападением на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали отвлечь Вооруженные силы (ВС) России от фронта в Донецкой народной республике (ДНР) нападением на Курскую область. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Сырский рассказал о замысле отвлечь ВС России от других участков фронта операцией в Курской области. Генерал подчеркнул, что украинское командование рассчитывало оттянуть российские войска с покровского и кураховского направлений в ДНР.

«Враг это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на покровском направлении», — подчеркнул главком ВСУ.

Ранее Сырский прокомментировал положение ВСУ на покровском направлении. Он подчеркнул, что данный участок фронта остается «самым горячим».