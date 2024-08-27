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09:05, 27 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о планах закупки российских ядерных реакторов

Министр энергетики Украины Галущенко рассказал о планах закупки реакторов из РФ
Герман Галущенко

Герман Галущенко. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Из-за продолжающегося кризиса энергогенерации Украина намерена приобрести у Болгарии два реактора ВВЭР-1000. О планах закупки ядерных реакторов российского производства рассказал в беседе с Politico министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Наша энергетическая система выдерживает это давление прежде всего благодаря атомной энергетике. Учитывая это, нам нужно больше генерации, даже в период восстановления», — приводятся в публикации слова чиновника.

В правительстве отметили, что реакторы будут поставлены для Хмельницкой атомной электростанции.

Ранее стало известно о решении Национальной энергетической компании «Укрэнерго» пересмотреть планы по электроснабжению на зиму из-за российских ударов. При этом в холдинге не смогли ответить, насколько это повлияет на восстановление украинской энергосистемы, а также на возможность обеспечивать электричеством потребителей.

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      Глеб Палехов
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