Назван способ оспорить строительство соседского гаража вплотную к дачному участку

Депутат Гаврилов: оспорить возведение постройки близко к даче можно в суде

Существует несколько способов оспорить строительство соседского гаража вплотную к дачному участку. Их назвал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с News.ru.

Депутат пояснил, что возведение постройки близко к дому соседа или к границе его участка может являться нарушением градостроительных норм, поскольку существует минимальное расстояние до границы соседнего участка. «От садового или жилого дома до нее должно быть не менее трех метров, от отдельной хозпостройки или части дома с помещениями для скота и птицы — четыре. Метр нужно оставлять между границей и прочими хозяйственными постройками, а от стволов высокорослых и среднерослых деревьев — три и два метра соответственно», — поделился информацией Гаврилов.

Собеседник издания уточнил, что если выяснится, что границы земельного участка не были нарушены, в Росреестр обращаться бессмысленно, так как госземинспекторы проверяют соблюдение требований земельного законодательства. Он уточнил, что они не уполномочены на проверку строительных СНиПов и ГОСТов в рамках госземнадзора. Однако защитить свои интересы все равно можно, обратившись в суд или в местные органы власти, уполномоченные в области градостроительства, заключил депутат.

Ранее в августе Гаврилов рассказал, что местные власти могут регламентировать допустимое количество домов на дачном участке.