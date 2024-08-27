Экономист предсказала осеннее подорожание сладостей

Экономист Долгова: в России подорожают варенья, соки и шоколад

Осенью россиян ждет подорожание ряда кондитерских изделий. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. Ее цитирует «360».

Произойдет это из-за роста мировых цен на какао, вызванного неурожаем, с которым столкнулись ведущие экспортеры этого товара. Соответственно, все продукты, в состав которых входят какао и шоколад, подорожают.

Помимо этого, россиянам придется платить больше за кондитерские жиры и сухие молочные продукты. Изготовители обещают 16-процентный рост цен.

Также Долгова спрогнозировала подорожание такие продуктов, как варенье, джем и сок. Причина — неурожай ягод и яблок.

Впрочем, как полагает экономист, хороший урожай российской пшеницы и масличных культур будет способствовать снижению цен на соответствующую продукцию.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец спрогнозировал, что в ближайшие полтора месяца в России подорожают кондитерские изделия, туристические услуги, авиаперелеты, строительные материалы и лекарства.