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13:50, 27 августа 2024Экономика

Экономист предсказала осеннее подорожание сладостей

Экономист Долгова: в России подорожают варенья, соки и шоколад
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Kristine Tumanyan / Unsplash

Осенью россиян ждет подорожание ряда кондитерских изделий. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. Ее цитирует «360».

Произойдет это из-за роста мировых цен на какао, вызванного неурожаем, с которым столкнулись ведущие экспортеры этого товара. Соответственно, все продукты, в состав которых входят какао и шоколад, подорожают.

Помимо этого, россиянам придется платить больше за кондитерские жиры и сухие молочные продукты. Изготовители обещают 16-процентный рост цен.

Также Долгова спрогнозировала подорожание такие продуктов, как варенье, джем и сок. Причина — неурожай ягод и яблок.

Впрочем, как полагает экономист, хороший урожай российской пшеницы и масличных культур будет способствовать снижению цен на соответствующую продукцию.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец спрогнозировал, что в ближайшие полтора месяца в России подорожают кондитерские изделия, туристические услуги, авиаперелеты, строительные материалы и лекарства.

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