Россиянам предсказали подорожание пяти товаров

Экономист Зубец: лекарства, шоколад и стройматериалы скоро подорожают

В ближайшие полтора месяца пять товаров в России вырастут в цене. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Его цитирует «Абзац».

По его словам, особенно сильно могут подорожать кондитерские изделия. Всему виной плохой урожай какао во всем миру. Кроме того, есть риск роста цен на перелеты эконом-классом. Все больше россиян отправляются в путешествия, а ремонт воздушных судов затруднен. Как отметил Зубец, экономкласс уже подорожал на 26 процентов, и это не предел.

Еще одна позиция — это рост стоимости всего, что связано с туристическими услугами. А это гостиницы, дома отдыха, санатории и прочее. С начала года здесь уже наблюдается 20-25 процентный рост цен. И спрос не прекратится с концом лета.

Также экономист не исключил роста цен на строительные материалы и лекарства. Он напомнил, что первые уже серьезно подорожали за последний год. За плиты ДСП теперь приходится платить на 20 процентов больше, а за обрезные доски — на 16 процентов. Что касается лекарств, то они дорожают из-за санкций, по причине которых разрываются договоры и усложняется логистика. Стало быть, эти товары тоже будут расти в цене. В первую очередь импортные.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что с осени в России подорожают продукты питания. Рост цен составит от пяти до 40 процентов. Такое развитие событий будет вызвано высокой инфляцией, дорогими кредитами, расходами на логистику, персонал, упаковку и сырье.