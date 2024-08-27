Николь Кидман заявила о боязни смотреть свой новый фильм из-за слишком откровенных сцен

Николь Кидман заявила, что боится смотреть фильм «Малышка» из-за постельных сцен

Актриса Николь Кидман призналась, что боится смотреть новый фильм со своим участием «Малышка» из-за слишком откровенных постельных сцен. Интервью с ней публикует издание Vanity Fair.

По словам звезды картины «С широко закрытыми глазами», съемки в фильме «Малышка» стали для нее настоящим испытанием.

«Я снималась раньше в фильмах, где были откровенные сцены, но не настолько. Зрители увидят то, что обычно скрывают в своих домашних видео. Не уверена, что у меня хватит смелости посмотреть его», — заявила Кидман.

Она также сообщила, что во время съемки постельных сцен чувствовала себя очень уязвимо как актриса и как женщина.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман подверглась критике в соцсетях за выбор наряда на светское мероприятие.