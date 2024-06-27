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16:22, 27 июня 2024Ценности

Николь Кидман и Наоми Уоттс пришли на показ Balenciaga и подверглись критике в сети

Фото: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images

Актрисы Николь Кидман и Наоми Уоттс пришли на показ испанского люксового бренда Balenciaga и подверглись критике в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда сериала «Большая маленькая ложь» появилась на мероприятии в облегающем блестящем платье, солнцезащитных очках и туфлях на высоких каблуках. Ее коллега, в свою очередь, предпочла белый костюм, состоявший из юбки длиной чуть ниже колена и жакета с объемным воротником. При этом отмечается, что Кидман посетила мероприятие вместе со своей 15-летней дочерью Сандэй.

Журналисты обратили внимание на комментарии в соцсетях, в которых содержалась критика в сторону актрис. «Я просто не могу поверить, что кто-то, особенно родитель, будет ассоциироваться с этим брендом. Тем более вы даете ему положительную рекламу и поддержку», «Какой дурной вкус сотрудничать с этим брендом», «Фу, Balenciaga», «Поддержка этого бренда? Как предсказуемо», — возмущались пользователи сети.

Известно, что в ноябре прошлого года Balenciaga опубликовал фотографии, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. На них были запечатлены дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках. Пользователи соцсетей заметили на мишках кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Они обвинили креативного директора Демну Гвасалию в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.

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      Мария Винар
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