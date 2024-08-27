Один регион России получит сотни миллионов рублей на благоустройство зон отдыха

Малые города Северной Осетии получат 270 миллионов на благоустройство зон отдыха

Три населенных пункта Северной Осетии, Беслан, Моздок и Алагир, получат сотни миллионов рублей на благоустройство зон отдыха. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Отмечается, что сразу три региональных проекта стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». По словам главы республики Сергея Меняйло, в 2025 году в этих районах Северной Осетии пройдет масштабное обновление.

«В Алагире это зона отдыха, в Беслане — благоустройство территории Правобережного Дома культуры, в Моздоке — благоустройство территории Парка Победы, — заявил он. — Общий грант в размере 270,6 миллиона рублей будет направлен на реализацию этих проектов».

Ранее Северной Осетии направили десятки миллионов рублей на гранты для предпринимателей для развития туристической инфраструктуры. В общей сложности российский регион получил около 30 миллионов рублей.