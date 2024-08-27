Омбудсмен рассказала о раненных ВСУ во время эвакуации из Курской области детях

В Курской области с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 детей получили ранения в ходе эвакуации с приграничных территорий. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова, пишет ТАСС.
Она уточнила, что одна девочка пострадала 27 августа. Омбудсмен подчеркнула, что четверо несовершеннолетних находятся на лечении в клиниках Москвы. «Один ребеночек в тяжелом состоянии, трое детей в состоянии средней тяжести», — рассказала Листопадова.
По ее словам, дети, проходившие лечение в областной больнице, уже выписаны в удовлетворительном состоянии. Последней раненой девочке медицинскую помощь оказали амбулаторно.