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16:07, 27 августа 2024Россия

Омбудсмен рассказала о раненных ВСУ во время эвакуации из Курской области детях

Омбудсмен Листопадова: в ходе эвакуации их Курской области были ранены 11 детей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Курской области с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 детей получили ранения в ходе эвакуации с приграничных территорий. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова, пишет ТАСС.

Она уточнила, что одна девочка пострадала 27 августа. Омбудсмен подчеркнула, что четверо несовершеннолетних находятся на лечении в клиниках Москвы. «Один ребеночек в тяжелом состоянии, трое детей в состоянии средней тяжести», — рассказала Листопадова.

По ее словам, дети, проходившие лечение в областной больнице, уже выписаны в удовлетворительном состоянии. Последней раненой девочке медицинскую помощь оказали амбулаторно.

ЖЗЛ
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