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18:02, 27 августа 2024Путешествия

Опоздавший на рейс пассажир попытался выбить дверь самолета и попал на видео

DM: американец опоздал на рейс в Колумбии и попытался выбить дверь самолета
СюжетАварийная посадка самолета

Пассажир опоздал на рейс авиакомпании Latam Airlines, попытался выбить дверь самолета и попал на видео. Запись опубликовал британский таблоид Daily Mail (DM).

По данным издания, инцидент произошел в Международном аэропорту Эль-Дорадо в Боготе, Колумбия. После того как туристу из США, имя которого не приводится, сообщили, что посадка окончена, он напал на сотрудников перевозчика и пробрался по трапу к воздушному судну.

На размещенных в сети кадрах американец со злостью пинает дверь лайнера и требует, чтобы его впустили. «Не смей, — говорит он обеспокоенному члену экипажа. — Просто сохраняй спокойствие и дыши». На заднем плане можно увидеть работника аэропорта, ожидающего прибытия полиции.

После очередной серии ударов ногами по двери самолета дебошир подходит к окну и кричит: «Я хочу войти». Затем он встает на колени, держа в одной руке паспорт и посадочный талон, а другой — стуча в окно.

В конце концов мужчину задержали полицейские, сотрудники авиакомпании и служба безопасности и доставили его в иммиграционную службу. Уточняется, что позже его депортировали.

Ранее пассажир авиакомпании Jetstar открыл аварийную дверь и выпрыгнул из самолета сразу после посадки. Мужчина проигнорировал указания членов экипажа, которые пытались его остановить, и выбрался на крыло лайнера.

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      Алина Черненко
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