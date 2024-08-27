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18:55, 27 августа 2024Ценности

Организатор назвала лучшие российские города для свадьбы

Организатор свадеб Нова сочла Мурманск и Вологду лучшими городами для торжества

Фото: Unsplash

Основатель агентства Nova events agency Наталья Нова назвала лучшие российские города для проведения свадьбы. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь организатор мероприятий отметила, что выбор города для свадьбы зависит от тематики торжества, времени года и личных предпочтений участников. Так, для любителей зимних церемоний идеально подойдут Мурманск, Архангельск, Вологда и другие города Русского Севера.

Если молодожены хотят сыграть русскую свадьбу, то лучше выбрать Золотое Кольцо: Суздаль, Переславль. Идеальное время для такого мероприятия — ранняя осень. Масштабная свадьба с настоящим русским размахом хорошо впишется в конец весны и Поволжье. «Волгоград в этом смысле особенно привлекателен», — заявила Нова.

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По словам собеседницы издания, для желающих провести роскошное мероприятие интересным решением будет Геленджик, Анапа, Абрау-Дюрсо и станицы Краснодарского края. «Огромное количество дворцов, замков и усадеб, горы и море, драгоценные вина и солнце — все это создает атмосферу изобилия», — уточнила она.

«Ваша свадьба про игру, юмор, карнавал? Вам идеально подойдет Ростов-на-Дону. Свадьба в советском стиле лучше всего получится в Сочи, а морская тематика отлично впишется в рестораны Санкт-Петербурга или пляж Финского залива», — подчеркнула собеседница издания.

В заключение продюсер высказалась и о церемониях в восточном стиле. «Настоящая свадьба в восточном стиле может быть только во Владивостоке», — заявила она и добавила, что торжество в стиле сказок братьев Гримм и Гофмана лучше организовывать в Калининграде.

В июле основательница ателье Ommage, модельер Ольга Никитина раскрыла способ выбрать подходящее свадебное платье.

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      Карина Черных
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