Острый дефицит одного вида кадров образовался в Московском регионе

IBC: в Московском регионе продолжают расти зарплаты складских работников

Из-за острого дефицита кадров в Московском регионе продолжают расти заработные платы складских работников. Об этом со ссылкой на консалтинговую компанию IBC Real Estate сообщило РИА Новости.

Совокупно по всем позициям оклады данной категории сотрудников выросли на 10 процентов. При этом самый сильный спрос предъявляется на линейный персонал, которому, по данным за июль, предлагают оклад, превышающий в среднем 93 тысячи рублей. В годовом выражении рост составил 17 процентов.

Больше всего складским работникам готовы платить маркетплейсы — от 117 тысяч рублей. Производственно-складские предприятия сулят 96 тысяч рублей, DIY-ретейлеры — 92 тысячи рублей, а логистические операторы — 90 тысяч рублей.

Самый низкий уровень зарплат складского персонала наблюдается у фэшн- и продуктовых ретейлеров — 74 тысячи рублей в месяц.

Прогнозируется, что, так как во второй половине года в эксплуатацию введут 1,4 миллиона квадратных метров складских площадей, спрос на соответствующую категорию работников вырастет еще сильнее.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в реальном выражении рост заработных плат с января по май превысил 10 процентов. Кроме того, в стране зафиксирована рекордно низкая безработица, которая в июне достигла 2,4 процента.