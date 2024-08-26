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12:54, 26 августа 2024Экономика

Путин заявил о росте зарплат в России

Путин: за пять месяцев зарплаты в России выросли больше чем на 10 процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В реальном выражении рост заработных плат в России с января по май превысил десять процентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Как заметил глава государства, заработные платы с учетом инфляции прибавили 10,1 процента.

Кроме того, он обратил внимание на рекордно низкую безработицу, которая в июне достигла 2,4 процента.

Ранее директор центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов заявил, что доходы россиян растут в связи с рекордно низким уровнем безработицы. В такой ситуации работодатели вынуждены удерживать сотрудников, повышая тем оклады.

Также известно, что с 1 января 2025 года в России поменяют систему расчета зарплат. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате.

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