Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:01, 23 августа 2024Экономика

Рост доходов россиян объяснили

Экономист Климанов: рост доходов россиян связан с низким уровнем безработицы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Доходы россиян растут в связи с рекордно низким уровнем безработицы, на фоне которого работодатели вынуждены удерживать сотрудников, поднимая им зарплаты. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал директор центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

По его словам, в первую очередь заработную плату повышают бюджетные организации, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, а затем этот импульс сказывается на доходах и работников коммерческих предприятий.

К негативным последствиям такой динамики специалист отнес наблюдающийся в стране рост цен, объяснив, что, хотя рост зарплат и «должен каким-то образом выплескиваться на потребительский рынок», сейчас он «не ведет к такому всплеску инфляции, как было бы в других случаях».

Уровень безработицы в России в последнее время находится на исторических минимумах. В то же время, как следует из данных социологов, только за три весенних месяца зарплаты выросли у 29 процентов граждан.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Умер замученный террористами 25-летний сотрудник ФСИН. Его жестоко пытали, сняли на видео и вынудили обратиться к Путину

      Кендалл Дженнер без штанов снялась в откровенной позе для модного бренда

      Известная блогерша рассказала об участии в эротической съемке обманом

      ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в российском регионе

      Женщина спасла акулу-людоеда с мелководья

      Застрявший в горах Пакистана россиянин описал случившееся фразой «спасали себя сами»

      Осужденных за экстремизм иностранцев призвали высылать из России для заключения на родине

      «Последний джокер из колоды». Кеннеди-младший решил выйти из предвыборной гонки. Поможет ли это Трампу победить?

      В ООН обеспокоились из-за ситуации с Курской и Запорожской АЭС

      В Белоруссии рассказали о плане обороны в случае нападения Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше