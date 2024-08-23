Рост доходов россиян объяснили

Экономист Климанов: рост доходов россиян связан с низким уровнем безработицы

Доходы россиян растут в связи с рекордно низким уровнем безработицы, на фоне которого работодатели вынуждены удерживать сотрудников, поднимая им зарплаты. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал директор центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

По его словам, в первую очередь заработную плату повышают бюджетные организации, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, а затем этот импульс сказывается на доходах и работников коммерческих предприятий.

К негативным последствиям такой динамики специалист отнес наблюдающийся в стране рост цен, объяснив, что, хотя рост зарплат и «должен каким-то образом выплескиваться на потребительский рынок», сейчас он «не ведет к такому всплеску инфляции, как было бы в других случаях».

Уровень безработицы в России в последнее время находится на исторических минимумах. В то же время, как следует из данных социологов, только за три весенних месяца зарплаты выросли у 29 процентов граждан.