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13:27, 27 августа 2024Силовые структуры

Осужденную за расправу над сожителем слепую россиянку освободили из колонии

Член СПЧ Меркачева: осужденную за убийство слепую жительницу Ангарска освободили

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Слепую жительницу Ангарска, которая была осуждена за расправу над сожителем и отправлена в колонию, освободили. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, женщина расправилась с сожителем, который регулярно избивал ее, в 2022 году. Мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Рассматривая материалы дела, суд признал россиянку виновной и приговорил к шести годам колонии, несмотря на наличие у нее болезни, препятствующей отбыванию наказания. По словам Меркачевой, осужденная полностью ослепла в 2011 году. Долгое время женщину не хотели освобождать из мест отбывания наказания, но сейчас она, наконец, оказалась на свободе.

Ранее житель Дагестана, который провел за решеткой восемь лет, попросил взыскать с государства 414 миллионов рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование.

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      Олеся Мицкевич
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