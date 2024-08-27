Пассажир бизнес-класса накрылся одеялом и удовлетворял себя во время полета

DM: пассажир бизнес-класса удовлетворял себя на рейсе из Мельбурна в Дубай

Пассажир бизнес-класса иностранной авиакомпании накрылся одеялом и удовлетворял себя во время полета. Соответствующее видео разместила в TikTok попутчица путешественника, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail (DM).

Автор ролика Грейс О’Нил рассказала, что мужчина, сидевший напротив нее, занимался самоудовлетворением при включенном освещении, в то время как его попутчики бодрствовали. «Этот парень занимался сексом с самим собой на рейсе из Мельбурна в Дубай. Честно говоря, впечатляет», — написала она.

Пользователи сети были ошеломлены и возмущены наглым и непристойным поступком мужчины. «Э, как это разрешено?», «Это на самом деле безумие», «Пожалуйста, скажите мне, что вы сообщили об этом куда следует», — написали комментаторы.

В июне пара россиян занялась оральным сексом на глазах у пассажиров в салоне самолета. По словам стюардессы, мужчина просто прикрыл спутницу пледом.

