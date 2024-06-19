Россияне занялись сексом на борту самолета на глазах у пассажиров

Экс-стюардесса российской авиакомпании рассказала о сексе в салоне самолета

Пара россиян занялась сексом на глазах у пассажиров в салоне самолета. Об этом рассказала бывшая стюардесса крупной российской авиакомпании Анна на своем YouTube-канале «Anny problem».

По ее словам, пассажирка занялась оральным сексом с мужчиной, который просто прикрыл ее пледом. «Наверное, они думали, что плед – это как мантия-невидимка из "Гарри Поттера"», — отметила Анна. Экс-стюардесса подчеркнула, что происходящее было очевидным для всех. Она добавила, что бортпроводники сделали россиянам замечание, стараясь не привлекать лишнего внимания других пассажиров.

Ранее пассажир американского лоукостера Spirit Airlines Джеймс Финнистер попытался совратить двух стюардесс во время полета и был арестован в США. Сначала мужчина спросил одну из бортпроводниц, не хочет ли она вступить в Mile High Club — так на сленге называют неофициальное сообщество людей, которые занимаются сексом на борту самолетов. Получив отказ, он усадил другую стюардессу на свое место и задал ей тот же вопрос.