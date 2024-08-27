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09:52, 27 августа 2024Россия

Под Москвой мужчины захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию

Shot: в Реутове мужчины захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В подмосковном Реутово двое мужчин захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию с ожогами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, 36-летний и 38-летние петербуржцы приехали на отдых в Московскую область. В один из жарких дней они развели костер в Реутовском парке. Мужчина, стоящий слишком близко к мангалу, плеснул в него средство для розжига и загорелся.

На выручку ему пришел друг, однако его постигла та же участь. Приятели вместо отдыха с барбекю отправились в ближайшую больницу. У них диагностировали ожоги лица и тела.

Ранее сообщалось, что в Москве аромапалочки едва не лишили мужчину квартиры. Россиянин зажег их и покинул помещение.

Жители дома вызвали экстренные службы для предотвращения пожара. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание случилось из-за того, что уголек от ароматического средства упал на тряпку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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