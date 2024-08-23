Аромапалочки едва не лишили москвича квартиры

В Москве квартира загорелась из-за оставленных без присмотра аромапалочек

В Москве аромапалочки едва не лишили мужчину квартиры. Россиянин зажег их и покинул квартиру, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По словам знакомого с ситуацией собеседника газеты, мужчина уехал в гости к матери, оставив без присмотра зажженные аромапалочки. Запах дыма почувствовали соседи — они написали об этом в общедомовом чате и потребовали, чтобы хозяин квартиры вернулся.

Жители дома вызвали экстренные службы для предотвращения пожара. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание случилось из-за того, что уголек от ароматических палочек упал на тряпку. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Владельцу квартиры может грозить административное наказание.

Ранее жители поселка Первомайский в Забайкальском крае едва не лишились квартиры из-за детского электромобиля. Игрушечный транспорт был на зарядке и загорелся, пока семьи не было дома. К моменту приезда пожарных пламя охватило жилое помещение. Возгорание на 20 квадратных метрах ликвидировали пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.

