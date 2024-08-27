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03:54, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Популярность Telegram после задержания Дурова выросла в ряде стран

TechCrunch: в США и Франции задержание Дурова увеличило популярность Telegram

Фото: lukomore.org / Global Look Press

Популярность Telegram возросла в ряде стран после задержания основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В частности, во Франции он поднялся на первое место в категории «Социальные сети» в App Store и стал третьим в общем рейтинге приложений. Кроме того, в США в определенный момент приложение поднялось на вторую строчку по количеству скачиваний среди соцсетей.

Ранее прокуратура Франции продлила срок содержания Павла Дурова под стражей. Предприниматель останется под арестом до 28 августа.
Всего бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Расследование ведут Центр по борьбе с цифровой преступностью и Национальное управление по борьбе с мошенничеством.

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      Марина Совина
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