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06:01, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда оценила тренд на операции по коррекции половых губ

Melissa Stratton

Melissa Stratton. Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Американская порноактриса Мелисса Стрэттон раскритиковала тренд на лабиопластику — операцию по коррекции внешнего вида больших и малых половых губ. На эту тему она высказалась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск которого вышел на YouTube.

«Я реально ненавижу вот этот тренд на лабиопластику. Сейчас буквально все отрезают у себя по несколько сантиметров», — заявила Стрэттон.

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Порнозвезда призналась, что только после того, как она начала сниматься в фильмах для взрослых, она смогла избавиться от комплексов по поводу внешнего вида своих половых органов. Она добавила, что, работая в порноиндустрии, ни разу не сталкивалась с вопросами или же претензиями из-за того, как выглядят ее половые органы.

«В порно это реально не имеет значения. Там есть все виды [половых органов]», — заключила Стрэттон.

Ранее американская порнозвезда Адриана Чечик пожаловалась на проблему после увеличения груди. По словам звезды фильмов для взрослых, после того как она на время вынула имплантаты, то обнаружила, что при определенном положении руки одна из ее грудей странно выглядит.

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      Олег Давыдов
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