Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда пожаловалась на проблему после увеличения груди

Кадр: Pillow Talk / Youtube

Американская порнозвезда Адриана Чечик рассказала, что столкнулась с негативным последствием увеличения груди после того, как на некоторое время избавилась от имплантатов. Об этом она заявила в подкасте Pillow Talk, выпуск вышел на YouTube.

Она объяснила, что решила на время вынуть имплантаты, когда сломала спину, чтобы ей было легче восстанавливаться. Однако затем, когда Чечик уже вернулась к съемкам в порно, она обнаружила, что при определенном положении руки одна из ее грудей странно выглядит.

«Это выглядело так, будто с моей мышцей была какая-то хрень. Я подумала, что интернет сожрет меня живьем из-за этого», — пожаловалась девушка. По словам Чечик, позднее она выяснила, что если имплантаты вставляются за мышцу груди, она изменяется в форме и при их удалении мышцу невозможно восстановить до прежнего вида.

«Так что если вы хотите большую грудь, то вам нужно быть уверенными в том, что вы готовы ходить с ней всю жизнь», — подчеркнула порноактриса. Она также отметила, что недавно снова вставила в грудь имплантаты.

Ранее звезда OnlyFans Кайла Лорен рассказала о неожиданном последствии маммопластики. Она заявила, что операция по увеличению груди помогла ей преодолеть расстройство пищевого поведения.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Военная разведка США обвинила Россию в ударах по Украине северокорейскими ракетами. Как Пентагон пытается это доказать?

      Пентагон передаст Украине рекомендации насчет ударов по России

      Россиян предупредили об угрожающей вылету из страны ошибке в загранпаспорте

      Ученые не нашли связи между видеоиграми и бездельем

      51-летняя модель показала фигуру в красном купальнике

      В Германии подсчитали стоимость поставленных Украине трех систем HIMARS

      Раскрыты последствия массивного удара ВСУ по Краснодарскому краю

      В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

      В Крыму высказались о безопасности отдыхающих на полуострове туристов

      Порнозвезда пожаловалась на проблему после увеличения груди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше