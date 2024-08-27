Поступили сообщения о минировании 13 московских судов

Московские суды получили сообщения о минировании, полиция начала проверку

В московских судах полицейские проводят проверку в связи с поступившими в их адрес сообщениями о минировании. Об этом сообщает агентство «Москва».

Сообщения об угрозе взрыва получили 13 судов, в их числе Басманный, который рассматривает ходатайства об арестах из Следственного комитета России, и Пресненский.

В настоящее время полицейские проверяют четыре суда.

20 августа сообщалось, что в Забайкальском крае суд приговорил к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима 46-летнего местного жителя за заведомо ложное сообщение о минировании здания УМВД России по Чите.