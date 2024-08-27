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11:22, 27 августа 2024Экономика

Предсказан рост средней суммы займа до зарплаты

Финансист Пономарев: средняя сумма займа до зарплаты вырастет из-за инфляции

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средний размер займа «до зарплаты» (PDL-кредит) в июле уменьшился больше чем на полтора процента по сравнению с июнем и составил 9950 рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

При этом общее число таких ссуд выросло за месяц на один процент и составило 2,95 миллиона. В годовом выражении средний чек PDL-кредита увеличился на 5,6 процента (в июле 2023 года речь шла о 9430 рублях).

Снижение среднего размера этого вида кредитов эксперты объясняют действиями Банка России. Со второго месяца лета регулятор запретил микрофинансовым организациям (МФО) выдавать ссуды с лимитом кредитования заемщикам, если их показатель долговой нагрузки превысил 80 процентов.

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В СРО «Мир» полагают, что средний чек будет уменьшаться и дальше. В течение года он может снизиться на 10 процентов. Однако директор по развитию бизнеса «Мигкредит» Никита Коточигов полагает, что в ближайшем будущем средний размер PDL-займа не изменится, так как ЦБ уже принял меры регуляторного характера, а их новый виток произойдет только в 2026 году.

В свою очередь, гендиректор платформы Webbankir Андрей Пономарев предположил, что при сохранении нынешнего уровня инфляции средняя сумма займа, вероятнее всего, вырастет. Он объяснил это тем, что для поддержания комфортного уровня жизни россиянам требуется больше денег, а значит, МФО постараются удовлетворить этот спрос.

Ранее председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев призвал реформировать российский рынок микрозаймов, сделав его более «человечным».

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