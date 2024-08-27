Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:26, 27 августа 2024Экономика

Премьер-министр пообещал британцам болезненный бюджет

Стармер заявил об оставленной предыдущим кабмином дыре в британском бюджете

Фото: UK Government / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая с речью в своей резиденции, намекнул на предстоящее повышение налогов, пообещав, что «трудящихся» оно не коснется, сообщает Sky News.

По словам политика, экономика Великобритании находится в еще более плачевном состоянии, чем предполагалось, в связи с чем правительству придется действовать решительно. «Я буду честен с вами: в октябре будет принят бюджет, и он будет болезненным», — сказал политик, призвав «принять краткосрочную боль ради долгосрочного блага».

Лейборист упомянул «черную дыру» в 22 миллиарда фунтов стерлингов, которую предыдущее правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком оставило в бюджете королевства. Экс-премьер уже отреагировал на его слова, заявив, что речь Стармера стала «самым четким указанием на то, что лейбористы планировали поднять налоги все это время».

Три месяца назад, накануне выборов, по итогам которых к власти пришло правительство лейбористов, директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон назвал финансовое положение Великобритании самым серьезным за 70 лет. Специалист предрек, что победителю голосования придется выбрать один из трех неприятных вариантов решения проблемы — болезненное сокращение расходов, повышение налогов до исторических максимумов или заметное увеличение задолженности.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Виноват — иди отвечай». Лукашенко поддержал арест Дурова во Франции

      СКР расследует атаку ВСУ на Белгородскую область

      Премьер-министр пообещал британцам болезненный бюджет

      Россиян предупредили о бесполезных медицинских процедурах

      Медведев рассказал об ОПК после завершения СВО

      Виктория Лопырева снялась в бикини и раскрыла секрет красоты

      На Мальдивах заявили о попытке госпереворота в стране

      В МАГАТЭ назвали серьезной ситуацию на Курской АЭС

      Зеленский заявил о нежелании Бразилии участвовать в мирном плане Украины

      Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше