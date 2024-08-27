Премьер-министр пообещал британцам болезненный бюджет

Стармер заявил об оставленной предыдущим кабмином дыре в британском бюджете

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая с речью в своей резиденции, намекнул на предстоящее повышение налогов, пообещав, что «трудящихся» оно не коснется, сообщает Sky News.

По словам политика, экономика Великобритании находится в еще более плачевном состоянии, чем предполагалось, в связи с чем правительству придется действовать решительно. «Я буду честен с вами: в октябре будет принят бюджет, и он будет болезненным», — сказал политик, призвав «принять краткосрочную боль ради долгосрочного блага».

Лейборист упомянул «черную дыру» в 22 миллиарда фунтов стерлингов, которую предыдущее правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком оставило в бюджете королевства. Экс-премьер уже отреагировал на его слова, заявив, что речь Стармера стала «самым четким указанием на то, что лейбористы планировали поднять налоги все это время».

Три месяца назад, накануне выборов, по итогам которых к власти пришло правительство лейбористов, директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон назвал финансовое положение Великобритании самым серьезным за 70 лет. Специалист предрек, что победителю голосования придется выбрать один из трех неприятных вариантов решения проблемы — болезненное сокращение расходов, повышение налогов до исторических максимумов или заметное увеличение задолженности.