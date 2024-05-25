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04:28, 25 мая 2024Экономика

Финансовое положение Британии назвали самым сложным за 70 лет

Bloomberg: Британия столкнулась с самой сложной за 70 лет финансовой проблемой

Фото: Unsplash

Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон заявил, что всем партиям Великобритании в преддверии парламентских выборов следует быть честными при обсуждении болезненных финансовых решений, с которыми столкнется следующий состав правительства. Об этом он сообщил в беседе с агентством Bloomberg.

По мнению Джонсона, победителю голосования придется решать проблему, серьезнее которой не встречалось минимум с 1950-х годов. Лондон может выйти из кризиса тремя способами, предположил он.

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В частности, политики могут выбрать болезненное сокращение расходов, повысить налоги до 80-летнего максимум или заметно увеличить задолженность.

«С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить долг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Британии уволят чиновников ради трат на оборонную промышленность. О «крупнейшем за жизнь целого поколения усилении (...) национальной обороны», которое позволит Великобритании стать «самой большой оборонной державой в Европе», премьер Риши Сунак объявил 23 апреля.

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      Марина Совина
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